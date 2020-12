Ibrahimovic, gli auguri di Natale poco convenzionali: un bel dito medio per tutti! [FOTO]

25 Dicembre 2020 15:47

Zlatan Ibrahimovic e gli auguri di Natale davvero poco convenzionali: l’attaccante svedese mostra un bel dito medio sui social

Zlatan Ibrahimovic deve sempre distinguersi dalla massa, elevarsi, non essere equiparabile a nessun altro. Tanto in campo quanto durante le feste natalizie. Dunque dal bomber svedese ci si aspettava qualche augurio di Natale davvero particolare e il genio di Malmoe non ha deluso le aspettative. Sui social di Ibra appare un bel guanto di Babbo Natale con il dito medio sollevato e la scritta ‘Merry Chriztmaz‘ con la sua Z a togliere ogni riferimento cattolico dalle feste: l’unica religione calcistica ammessa è quella del Dio Zlatan!