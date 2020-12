Grande Fratello VIP – La confessione di Giulia Salemi: “mai avuto un orgasmo, neanche con Francesco Monte”

2 Dicembre 2020 21:03

Grande Fratello VIP, la confessione di Giulia Salemi: la showgirl svela di non aver mai avuto un orgasmo con nessuno dei suoi ex

Momento di confessioni abbastanza intime al Grande Fratello VIP. Giulia Salemi, entrata da poco nella casa più spiata d’Italia, ha sentito il bisogno di aprirsi con Maria Teresa Ruta in merito ad un argomento piuttosto particolare: l’orgasmo femminile. La showgirl italo-persiana ha spiegato alla conquilina di non essere mai riuscita a provare un vero orgasmo nella sua vita, con nessuno dei suoi ex, compreso Francesco Monte.

Giulia Salemi ha raccontato di aver fatto finta, di ver mentito ai suoi partner e di non riuscire a provare realmente piacere: “credo di avere un blocco con il mio corpo. Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi non credo di aver mai provato un ‘vero piacere’, dico uno reale. Ne ho parlato con pochissimi amici e amiche e mi guardano scioccati ‘in che senso?!’. Io ho sempre fatto finta. Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex. Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate. Non ho molte esperienze, non è che dico prendo un uomo e lo ribalto. Le mie volte si contano davvero. Gli uomini che ho avuto mi chiedevano ‘hai fatto anche tu?’ e io dicevo di sì, ma non era vero. Io mai con nessuno, nemmeno l’ultimo. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa… Per un uomo vedi tutto, capisci se ha finito, perché si sente e si vede. Per noi non è così, però sono certa di non averlo mai avuto”.