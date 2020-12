Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo giocatore del secolo, Lewandowski del 2020, Messi a mani vuote: tutti i vincitori

27 Dicembre 2020 17:01

Globe Soccer Aawards, Cristiano Ronaldo giocatore del secolo, festeggiano il Bayern Monaco e i suoi protagonisti, Messi a mani vuote

Nel pomeriggio odierno si sono svolte a Dubai i Globe Soccer Awards, evento che ha premiato i protagonisti del calcio mondiale sia per quanto riguarda la stagione 2020 che per questa prima parte i secolo (2001-2020). Fra le varie categorie, l’Italia era rappresentata da Gian Piero Gasperini nella categoria ‘migliore allenatore del 2020’ e in quella del ‘miglior agente del secolo’ da Giovanni Branchini e Mino Raiola. Nessuno di essi ha però portato a casa un trofeo. Le premiazioni hanno sorriso ai protagonisti del Bayern Monaco per la straordinaria stagione 2020 e a quelli del Real Madrid per quanto riguarda i premi degli ultimi 20 anni. La formazione tedesca ha vinto il premio di ‘squadra dell’anno’, Hans-Dieter Flick quello di ‘allenatore dell’anno’ e Robert Lewandowski quello di ‘miglior calciatore dell’anno’. Al Real Madrid è andato invece il premio come ‘squadra del secolo’ e a Cristiano Ronaldo, che con il Real ha vinto tutto, il premio di ‘calciatore del secolo’. Jorge Mendes infine, procuratore di CR7, ha vinto il premio di ‘agente del secolo’.

Tutti i vincitori dei Globe Soccer Awards:

GIOCATORE DELL’ANNO:

Cristiano Ronaldo

Leo Messi

Robert Lewandowski

GIOCATORE DEL SECOLO:

Leo Messi

Mohamed Salah

Ronaldinho

Cristiano Ronaldo

SQUADRA DELL’ANNO:

Liverpool

Real Madrid

Bayern Monaco

SQUADRA DEL SECOLO:

Al-Ahly

Real Madrid

Bayern Monaco

Barcellona

ALLENATORE DELL’ANNO:

Hans-Dieter Flick

Jurgen Klopp

Gian Piero Gasperini

ALLENATORE DEL SECOLO:

Pep Guardiola

Zinedine Zidane

José Mourinho

Alex Ferguson

AGENTE DEL SECOLO: