Globe Soccer Awards, il retroscena sul look di Georgina Rodriguez: indossava una mascherina che ferma il Covid

31 Dicembre 2020 15:43

Particolare dettaglio nel look di Georgina Rodriguez ai Globe Soccer Awards: la compagna di Cristiano Ronaldo indossava una mascherina che neutralizza il Covid

Georgina Rodriguez si è presentata più bella che mai alla cerimonia dei Globe Soccer Awards, evento che in quel di Dubai ha premiato il compagno Cristiano Ronaldo come ‘giocatore del secolo’. La modella sudamericana indossava uno splendido abito rosso che ne risaltava la prorompente fisicità con il decolletè in bella mostra e uno spacco vertiginoso che ha catturato l’attenzione dei fotografi quasi più della prenza di CR7. Eppure il dettaglio davvero particolare del look di Georgina Rodriguez era la mascherina. La sexy influencer indossava infatti una MOxAd, mascherina che ‘neutralizza il Coronavirus’. È prodotta da un’azienda portoghese ed è stata approvata dall’Istituto di medicina molecolare João Lobo Antunes (iMM). Ciò che rende unica questa mascherina sono la sua ritenzione batterica (90,2%) e la sua traspirabilità. È inoltre resistente a 50 lavaggi a 60° gradi e grazie alla tecnologia Ad-tech ha un trattamento idrofobico che impedisce la fissazione di goccioline contaminate nel tessuto.