Giro di Sicilia in bici per raccogliere fondi per aiutare i poveri

14 Dicembre 2020 23:01

Sette tappe, 1000 chilometri, il giro della Sicilia in bicicletta per raccogliere fondi da destinare al Nucleo operativo emergenze, un’associazione di protezione civile di Messina che si occupa anche dei meno abbienti e di dare un pasto caldo ai senza tetto. E’ l’idea di Marco Bologna, 24 anni, palermitano e di Antonio Mancuso, 29 anni, messinese. I fondi sono raccolti attraverso la piattaforma Gofundme. L’obiettivo è di raggiungere duemila euro e finora sono stati raccolti oltre 500 euro. “Pensiamo che, in un periodo come quello che stiamo vivendo con l’emergenza covid – affermano- ognuno possa rendersi utile per chi ne ha davvero bisogno. Per questo abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi da destinare alla Noe che si occuperà di preparare dei pasti caldi per chi ne ha davvero bisogno. Per sensibilizzare più gente possibile faremo il giro della nostra amata Sicilia in bici, cercando di ottenere il miglior risultato per poter aiutare più persone possibili. Perche’ in fondo, questo 2020 ci ha insegnato che, anche un piccolo gesto, se condiviso, può regalare grandi sorrisi“. “Ci piacerebbe – dicono Marco e Antonio- incontrare i sindaci dei comuni che toccheremo per poter scambiare due chiacchiere e informarli della nostra iniziativa e magari aggiungere qualcosa alla raccolta”.