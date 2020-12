Giorgia Palmas positiva al Coronavirus: ansia per la figlia appena nata

26 Dicembre 2020 12:26

Giorgia Palmas ha annunciato attraverso i social di essere positiva al Coronavirus: ansia per la figlia appena nata da soli 3 mesi

Anche Giorgia Palmas è risultata positiva al Coronavirus. Dopo la scoperta della positività del compagno Filippo Magnini, nelle ultime ore anche la showgirl di origini sarde ha annunciato attraverso i social di essere risultata positiva al Covid. La paura dei due genitori è verso le due figlie, specialmente la più piccola, nata da appena 3 mesi e che comprensibilmente ha un bisogno maggiore di cure da parte di entrambi.

Nell’annunciare la triste notizia ai propri follower, Giorgia Palmas sottolinea però, fortunatamente, che entrambe le bimbe stanno bene: “a Natale è arrivata la doccia fredda prima della positività al Covid di Filippo (Magnini, ndr) e poi della mia positività. Al momento comunque stiamo bene, spero di continuare così… Fortunatamente le bimbe stanno bene, Sofia già da qualche giorno era via da casa per passare questo Natale con il suo papà e ieri è risultata negativa al tampone, la nostra piccola roccia Mia non ha alcun sintomo e sta benone… prego Dio che tutto prosegua bene, non chiedo altro“.