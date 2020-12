Ginnastica ritmica, ottimi piazzamenti a Rimini per la spedizione reggina Restart

16 Dicembre 2020 11:16

Ai campionato nazionali FGI di Rimini 2020 medaglia d’oro per la società sportiva Restart

La società sportiva Restart, diretta dalla prof.ssa Marilena D’Arrigo , ha ottenuto ottimi risultati al Campionato

Individuale Nazionale Silver che si è svolto a Rimini dal 4 all‘8 Dicembre 2020. Hanno preso parte alla spedizione reggina le atlete: Arco Giada (classe 2009) Bernardo Miriam (classe 2007) e Suraci Gaia (classe 2010). Molte altre atlete erano in preparazione per i campionati ma per via dell’emergenza covid non hanno potuto

prenderne parte. Hanno accompagnato le atlete reggine le istruttrici Ylenia Albanese e Francesca Spanti.

Prestigioso successo per Miriam Bernardo. L’atleta della Restart si è laureata Campionessa Nazionale

nell’esercizio alla palla, salendo sul gradino più alto del podio nella categoria J1 silver LA- Ottimo 4° posto

nella classifica assoluta e un 7° posto al corpo libero. Giada Arco ha partecipato ai Campionati Individuali Silver

-LD, uno dei più alti livelli di ritmica, pazziandosi tra le top-ten a livello italiano su 50 atlete partecipanti nella

sua categoria. Con la sua grazia ed eleganza ha difatti conquistato la giuria che l’ha voluta premiare con il 5°

posto al corpo libero piazzandosi a soli 0.150 punti dal primo posto. Qualche fallo tecnico di troppo al cerchio,

dettato dall’emozione, l’ha collocata in 13° posizione facendola però persistere tra le migliori 10 anche nella

Classifica Assoluta con un lusinghiero 7° posto su 50 concorrenti.

Grande prova anche per Gaia Suraci. L’atleta della Restart ha ottenuto un ottimo piazzamento. Si è classificata al 33° posto nella classifica assoluta nella categoria A2 silver LA. La più piccola tra le agoniste partecipanti ha gareggiato a testa alta contro più di 98 ginnaste e si è distinta con un punteggio di 18.600, ritrovandosi a soli 0,500 dalla top ten. La Restart ha preso parte, qualche mese fa, anche ai 2 principali appuntamenti della ritmica Italiana nel settore GOLD (settore più alto a livello nazionale con protagoniste atlete della serie A e B di Ritmica). Al Campionato Interregionale Individuale Allieve Gold tenuto a Lamezia Terme il 21 Novembre ha partecipato con un’unica rappresentante reggina.

Ottima prova per l’atleta Restart Sofia Mereu, classe 2010, che ha ben figurato sia al cerchio che al corpo libero piazzandosi al 10° posto in entrambi gli attrezzi. Al Campionato di Specialità Gold che si è svolto

dal 17 al 18 Ottobre a Campobasso ha partecipato l’alteta senior Martina Guida conquistando un 6° posto alla

fune e un 8° posto al cerchio Neppure la pandemia ha potuto fermare la ritmica Restart che ha continuato con

tenacia e costanza a far allenare le proprie atlete in videochiamata, all’aperto, al PalacolorCsi di Pellaro e con

tutte le varie modifiche imposte dai DPCM intercorsi consentendo alle atlete di non rinunciare ai propri sogni

partecipando ai Campionati Nazionali FGI indetti da Gennaio ad oggi. Esattamente come i 3 famosi

moschettieri le 3 atlete del team agonistico #Restart Arco Giada, Bernardo Miriam e Suraci Gaia hanno

“duellato” in quel di Rimini in occasione della Finale Nazionale dei Campionati Silver portando alta la bandiera

azzurra della società reggina e in particolare la grinta di tutte le compagne, in preparazione all’evento, che non

hanno potuto prenderne parte per via dell’emergenza covid. Una gioia quindi condivisa, in pieno spirito di

squadra, quella provata nel vedere le atlete collocarsi tra le Top-10 a livello Italiano.

Ad emergere in primis è la medaglia d’oro di Miriam Bernardo alla sua prima esperienza in una Finale Nazionale Federale. Un’emozione indescrivibile vederla salire il primo gradino del podio portando, finalmente, una ventata di positività in questo 2020. Non meno lodevole la performance delle altre agoniste della Ritmica Restart. Questi ottenuti sono risultati che riempiono d’orgoglio la dirigente Marilena D’Arrigo e ripagano gli sforzi fatti durante la pandemia: “Più volte, in questi mesi così difficili, abbiamo dovuto accantonare i nostri obiettivi, i nostri sogni, organizzando allenamenti in videochiamata, reinterrogandoci e riorganizzandoci dopo ogni DPCM. Ma non ci siamo mai arrese. Con gioia dunque ci godiamo questi momenti sperando si possa presto tornare alla normalità!”. Un ringraziamento speciale va alle istruttrici Ylenia Albanese, Francesca Spanti e Valeria Cannizzaro per non ave

mai gettato la spugna e ai due fantastici papà che hanno accompagnato le ginnaste in trasferta. Un pensiero

e un forte abbraccio va inoltre rivolto a tutte le atlete del team agonistico che a causa della situazione così incerta non hanno potuto partecipare a questi campionati e a tutte le ginnaste dei corsi di ginnastica di base al momento sospesi: “non vediamo l’ora di poter riprendere regolarmente tutte le nostre attività con l’entusiasmo e la passione che ci contraddistingue”.