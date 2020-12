George Clooney ricoverato in ospedale: il retroscena legato al suo ultimo film

10 Dicembre 2020 10:44

George Clooney ricoverato in ospedale dopo un malore: l’attore avrebbe avuto una pancreatite causata dall’eccessiva perdita di peso

Visto il trend di questo infelice 2020 che continua a fare vittime illustri, alla notizia del ricovero in ospedale di George Clooney, i fan dell’attore hollywoodiano hanno iniziato a fare gli scongiuri. Per fortuna George Clooney sta bene, il peggio è passato. La notizia del ricovero l’ha annunciata lui stesso durante la promozione del suo nuovo film di fantascienza “The Midnight Sky”. Proprio alla sua nuova fatica cinematografica è dovuto il malore che lo ha portato d’urgenza al pronto soccorso: una pancreatite secondo i medici, dovuta all’eccessiva perdita di peso per rendere più credibile il suo personaggio.