Doppio Destro, il Milan barcolla ma Kalulu lo tiene in piedi: 2-2 a Genova, ora l’Inter fiuta il sorpasso!

16 Dicembre 2020 22:47

Una doppietta di Mattia Destro mette paura al Milan, Calabria e Kalulu riagguantano il Genoa: rossoneri a corto di energia, l’Inter batte il Napoli e fiuta il sorpasso

Milan a corto di benzina nel turno infrasettimanale che vale per la 12ª giornata di Serie A. Rossoneri che continuano a giocare sul trend complicato di Parma, ma questa volta con minore qualità e qualche comprensibile energia in meno per i tanti impegni ravvicinati. Pesanti le assenze di Theo Hernandez, fuori per noie muscolari prima della gara, Kjaer, Bennacer e Ibrahimovic, 4 titolarissimi che hanno fatto le fortune di Pioli. Partita che il Genoa prepara alla perfezione chiudendosi a riccio a protezione di Perin e provando a colpire in contropiede. Il primo tempo passa fra uno sbadiglio e l’altro con i rossoneri che si svegliano solo con una serpentina di Rebic sul quale Perin si supera. Nella ripresa è il Genoa a colpire, a sorpresa, per primo con il gol di Mattia Destro che sblocca il risultato.

Il Milan incassa il colpo e trova il pareggio poco dopo con un tiro dalla distanza di Calabria. La partita ritorna in equilibrio e ci pensa ancora una volta Mattia Destro a portare il Grifone avanti con un bel colpo di testa, sfruttando una disattenzione del giovanissimo Kalulu. Il baby centrale del Milan si fa però perdonare nei 10 minuti finali trovando il gol sugli sviluppi di un corner. Il forcing conclusivo del Milan non porta a nulla, la partita finisce 2-2: l’Inter, vittoriosa per 1-0 sul Napoli, accorcia in classifica a -1 e fiuta il sorpasso.

RISULTATI SERIE A 12ª GIORNATA

MARTEDI’ 15 DICEMBRE

ore 18:30

Udinese-Crotone 0-0

ore 20:45

Benevento-Lazio 1-1 (25′ Immobile, 45′ Schiattarella)

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE

ore 18:30

Juventus-Atalanta 1-1 (29′ Chiesa, 57′ Freuler)

ore 20:45

Fiorentina-Sassuolo 1-1 (13′ Traore, 35′ Vlahovic)

Genoa-Milan 2-2 (47′ Destro, 52′ Calabria, 60′ Destro, 83′ Kalulu)

Inter-Napoli 1-0 (73′ Lukaku)

Parma-Cagliari 0-0

Spezia-Bologna 2-2 (19′, 63′ Nzola, 72′ Dominguez)

Verona-Sampdoria 1-2 (41′ Ekdal, 54′ Verre, 70′ Zaccagni)

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE

ore 20:45

Roma-Torino

CLASSIFICA

MILAN 28 INTER 27 JUVENTUS 24 NAPOLI 23 SASSUOLO 23 ROMA 21 VERONA 19 ATALANTA 18 LAZIO 18 UDINESE 14 SAMPDORIA 14 CAGLIARI 13 BOLOGNA 13 PARMA 12 BENEVENTO 12 SPEZIA 11 FIORENTINA 10 GENOA 7 TORINO 6

CROTONE 5

CLASSIFICA MARCATORI

Ibrahimovic (Milan) 10 reti Lukaku (Inter) 10 reti Ronaldo (Juventus) 10 reti Belotti (Torino) 8 reti Immobile (Lazio) 7 reti Mkhitaryan (Roma) 6 reti Joao Pedro (Cagliari) 6 reti Nzola (Spezia) 6 reti Lozano (Napoli) 6 reti Berardi (Sassuolo) 5 reti Soriano (Bologna) 5 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Veretout (Roma) 5 reti Quagliarella (Sampdoria) 5 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (13ª GIORNATA)

SABATO 19 DICEMBRE

Ore 15:00

Fiorentina-Verona

Ore 18:00

Sampdoria-Crotone

Ore 20:45

Parma-Juventus

DOMENICA 20 DICEMBRE

Ore 12:30

Torino-Bologna

Ore 15:00

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Inter-Spezia

Sassuolo-Milan

Ore 18:00

Atalanta-Roma

Ore 20:45

Lazio-Napoli