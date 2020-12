Furto nella casa di Paolo Rossi nel giorno dei funerali: la moglie, distrutta dal dolore, trova l’abitazione svaligiata

12 Dicembre 2020 22:50

Furto nella casa di Paolo Rossi a Bucine: dopo i funerali, la moglie torna e trova l’abitazione completamente a soqquadro. Rubato l’orologio di ‘Pablito’

A volte le persone non hanno proprio dignità. Nel giorno dei funerali di Paolo Rossi, il momento in cui dare l’ultimo saluto ad uno straordinario campione che ha scritto la storia del calcio italiano, dei ladri si sono introdotti nella sua casa di Bucine, immersa nella campagna toscana, svaligiandola. Secondo quanto si apprende dall’ANSA, al rientro da Vicenza, sede del funerale, la moglie Federica ha trovato l’abitazione completamente a soqquadro, chiaro segno di un furto. I malviventi si sono portati via diversi cimeli di valore ed effetti personali, fra i quali anche l’orologio di Paolo Rossi. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia scientifica.