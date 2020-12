Furto nella casa di Paolo Rossi durante i funerali, la moglie: “hanno voluto infangarlo mentre l’Italia piangeva”

13 Dicembre 2020 12:09

Furto nella casa di Paolo Rossi a Bucine nel giorno in cui si sono svolti i funerali: la moglie condanna il vile gesto avvenuto in un giorno così significativo

Nel giorno in cui tutta l’Italia dava l’ultimo, commosso, saluto a Paolo Rossi durante i funerali del mitico eroe dei Mondiali 1982, una banda di ladri si è introdotta nella sua casa di Bucine svaligiandola. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno (Arezzo), i malviventi si sarebbero portati via diversi cimeli e oggetti di valore fra i quali un orologio appartenuto al campione. Ad accorgersi del furto è stato un collaboratore della famiglia che ha trovato una finestra rotta e la casa a soqquadro.

“Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia piangeva – ha dichiarato la moglie Federica Cappelletti a QN – Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è il gesto che stordisce”. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato attraverso un tweet: “un atto più vile e vomitevole di questo è davvero impensabile. Che le forze dell’ordine facciano di tutto per scovare i responsabili. Tutta la mia solidarietà e vicinanza alla famiglia di Paolo Rossi“.