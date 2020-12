France Football forma una squadra con i migliori 11 giocatori della storia: l’unico italiano è Paolo Maldini

14 Dicembre 2020 19:34

France Football forma una squadra con i migliori 11 calciatori della storia: fra i tanti campioni di ogni epoca anche Paolo Maldini, unico italiano

Quest’anno il Pallone d’Oro non è stato assegnato a causa dei ben noti disagi dovuti al Coronavirus che avrebbero falsato l’assegnazione del premio (in Francia ad esempio il campionato non è stato concluso, ndr). France Football, la famosa rivista che assegna il riconoscimento, ha dunque deciso di divertirsi ad eleggere un dream team composto dagli 11 migliori calciatori della storia, scegliendo talenti di ogni epoca. Un solo italiano presente nella formazione, una storica bandiera del nostro calcio che risponde al nome di Paolo Maldini, leggenda nel Milan da calciatore e che attualmente si sta togliendo anche qualche soddisfazione da dirigente.

La qualità nella squadra scelta da FF, un 3-4-3 decisamente offensivo, non manca di certo: in porta va Yashin, unico portiere ad aver vinto il Pallone d’Oro. In difesa insieme a Maldini troviamo l’ex compagno al Milan Cafù, terzino instancabile che ha fatto le fortune del Brasile, e Beckenbauer, colonna della nazionale tedesca e del Bayern Monaco. A centrocampo la qualità di un altro tedesco, Matthaus (passato dall’Italia in maglia Inter) e quella di Xavi, cervello del Barcellona capace di vincere tutto, servono sprigionare tutto il potenziale offensivo di Pelè e Maradona, campioni che non hanno bisogno di presentazioni. E no, gli attaccanti non sono loro due! Il tridente scelto è composto da Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo ‘Il Fenomeno’. Una formazione dal talento impareggiabile e nella quale c’è anche uno straordinario pezzo d’Italia.