29 Dicembre 2020 17:29

Forza Italia, Grasso nuovo coordinatrice provinciale di Messina. Calderone (FI): “Scelta che condivido, le auguro buon lavoro”

“Con la nomina di Bernardette Grasso come nuova coordinatrice di Forza Italia per la provincia di Messina, il partito ha fatto una scelta che apprezzo e condivido. Sono certo che saprà svolgere al meglio il nuovo e delicato compito che le è stato affidato. Le auguro pertanto buon lavoro, affinché la provincia messinese sia sempre più protagonista nel panorama politico siciliano”. Così afferma il capogruppo di Forza Italia al Parlamento siciliano, on. Tommaso Calderone, commentando la nomina dell’on. Bernardette Grasso.

Forza Italia, Grasso nuovo coordinatrice provinciale di Messina: la soddisfazione di Matilde Siracusano

“Congratulazioni a Bernadette Grasso, nominata neo coordinatrice di Forza Italia per la provincia di Messina dal nostro segretario regionale Gianfranco Micciché. Grasso è una donna di grande qualità, con una solida esperienza politica, e sono certa che darà un importante contributo per far ripartire la nostra provincia e per radicare sempre più il partito sul territorio. Una sfida entusiasmante che Bernadette saprà affrontare con la determinazione di sempre. Auguri e buon lavoro”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.