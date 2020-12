Forte terremoto in Sicilia, magnitudo 4.6: scossa avvertita a Malta e Reggio Calabria [MAPPE E DATI]

22 Dicembre 2020 21:41

Forte terremoto in Sicilia, scossa avvertita anche a Reggio Calabria

Una forte scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa e precisamente alle 21:27 a Vittoria in provincia di Ragusa. La scossa che ha avuto epicentro a Scoglitti, è stata avvertita in tutta la Sicilia orientale e soprattutto a Catania, Ragusa e Siracusa ma anche a Reggio Calabria. Il sisma ha avuto magnitudo 4.6 a 29.6 chilometri di profondità. La profondità dell’ipocentro ha consentito alle scosse sismiche di dissiparsi risalendo il sottosuolo, estendendo la zona del risentimento sismico a tutta l’isola, alla Calabria e a Malta e per questo motivo non ci sono stati danni.