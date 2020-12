Formula 1, Vettel mette all’asta il casco del suo ultimo podio in Turchia: la cifra raccolta a scopo benefico è strepitosa

15 Dicembre 2020 17:16

Sebastian Vettel mette all’asta il casco indossato nella gara in Turchia, quella dell’ultimo podio: raccolta una cifra straordinaria da destinare in beneficenza

Il 2020 è stato un anno piuttosto amaro per Sebastian Vettel, fortunatamente non dal punto di vista della salute, ma da quello sportivo. Il pilota tedesco è stato quello che ha sofferto maggiormente le difficoltà di una Ferrari nata sotto una cattiva stella, finendo spesso ben lontano anche dalla top 10. Risultati che poco si addicono ad un 4 volte campione del mondo. Dall’anno prossimo Seb proverà a cercare maggior fortuna in Aston Martin.

L’ultimo suo gesto, prima di dire addio alla Ferrari è stato però molto importante, nonchè solidale. Il ferrarista ha infatti deciso di mettere all’asta il casco indossato nel gp della Turchia, l’unico nel quale in stagione è salito sul podio (l’ultimo in Ferrari) per raccogliere fondi da destinare in beneficenza e supportare la campagna di FIA e Liberty Media #WeRaceAsOne. Il casco, dallo stile cromatico molto particolare che fonda bianco e nero e riporta le figure di tante persone unite simbolicamente in un abbraccio, promuove l’uguaglianza e combatte ogni forma di razzismo. La cifra raccolta tramite l’asta è stata di 225.000 euro e tale somma è stata devoluto in beneficenza alle associazioni “Children a Chance”, che opera in Uganda, e la “Des sourires pour le Togo”.