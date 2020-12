Formula 1, Verstappen in pole position ad Abu Dhabi! Mercedes beffate: la griglia di partenza

12 Dicembre 2020 15:11

Max Verstappen firma l’ultima pole position dell’anno, beffate le Mercedes di Hamilton e Bottas: la griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi

Concluse le ultime qualifiche dell’anno, quelle appena corse sul tracciato del Gp di Abu Dhabi. L’ultima pole position stagionale se la prende Max Verstappen che spezza la buona tradizione della Mercedes sulla pista degli Emirati Arabi all’ultimo giro disponibile. Nei secondi finali della sessione infatti, prima Lewis Hamilton (rientrato dal Covid) e poi Valtteri Bottas, avevano ritoccato il miglior tempo sul giro con il finlandese che già pregustava la partenza dalla prima casella in griglia nella giornata di domani. Poco dopo invece l’arrivo a tutto gas di Max Verstappen ha ribaltato le gerarchie, ponendo il pilota della Red Bull al primo posto con un tempo di 1:35.246.

Nessun ultimo sussulto della Ferrari. Charles Leclerc rientra fra i primi 10, ma chiude solo in 9ª posizione. Sebastian Vettel, confermando il complicato trend di una stagione tutt’altro che positiva, non supera il Q2 e partirà 13° in quella che sarà l’ultima gara della sua carriera in Ferrari.

La griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi:

1ª Fila: 1° Verstappen, 2° Bottas

2ª Fila: 3° Hamilton, 4° Norris

3ª Fila: 5° Albon, 6° Sainz

4ª Fila: 7° Kvyat, 8° Stroll

5ª Fila: 9° Leclerc, 10° Gasly

6ª Fila: 11° Ocon, 12° Ricciardo

7ª Fila: 13° Vettel, 14° Giovinazzi

8ª Fila: 15° Perez, 16° Raikkonen

9ª Fila: 17° Magnussen, 18° Russell

10ª Fila: 19° Fittipaldi, 20° Latifi