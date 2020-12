Formula 1 – Scelto il sostituto di Hamilton nel Gp di Sakhir: sarà George Russell della Williams

2 Dicembre 2020 12:19

La Mercedes ha scelto il sostituto di Lewis Hamilton, positivo al Covid, per il Gp di Sakhir: sarà George Russell, attuale pilota della Williams

Nella giornata di ieri Lewis Hamilton è risultato positivo al Covid-19 e, seppur con lievi sintomi, non potrà prendere parte al prossimo Gp di Sakhir, che si terrà ancora in Bahrain. La Mercedes si è presa un giorno di tempo per scegliere il sostituto del pilota britannico optando per un talento formato nella scuderia, ma attualmente alla Williams (la Mercedes le fornisce per altro i motori, ndr): George Russell.

“Pochi hanno la fortuna di guidare una F1. Io ne guiderò due nella stessa stagione. Grazie Williams e Mercedes” la prima reazione sui social di Russell, che ha poi aggiunto su Hamilton: “nessuno lo può sostituire. Ma in suo assenza darò tutto per il team. Recupera in fretta Lewis”.

“Ringrazio i nostri partner della Williams (la Mercedes fornisce i motori al team di Grove; n.d.r.) – ha detto Wolff, team principal di Stoccarda – la discussione è stata positiva e pragmatica, elementi chiave per un accordo. Per George non sarà una passeggiata passare dalla Williams alla nostra W11, ma è pronto, conosce queste F1 e come funzionano le gomme. Quest’anno ha fatto grandi cose alla Williams, giocando un ruolo chiave nella loro risalita in griglia di partenza. Sono fiducioso che porterà solidità al fianco di Valtteri, per il quale sarà un riferimento esigente. E’ anche un piccolo traguardo per il nostro programma Junior, che arriva a contribuire al lavoro del team. Vogliamo fare tutti i punti possibili in questo fine settimana”.