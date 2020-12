Formula 1, Raikkonen doma le fiamme sulla sua Alfa Romeo: i pompieri di Helsinki lo omaggiano con un casco speciale [FOTO]

19 Dicembre 2020 16:02

Kimi Raikkonen doma le fiamme sulla sua Alfa Romeo ad Abu Dhabi: i pompieri di Helsinki lo omaggiano con il loro casco

Durante le prove libere 1 dell’ultimo Gp di Formula 1 dell’anno, quello corso sul tracciato di Abu Dhabi, Kimi Raikkonen si è improvvisato pompiere. Il pilota finlandese ha spenso un principio di incendio che si era formato sulla parte posteriore della sua Alfa Romeo, armato di estintore e tanta pragmaticità. Il gesto è diventato ben presto virale, particolarmente in Finladia, patria dell’ex pilota della Ferrari. I vigili del fuoco di Helsinki hanno deciso di premiare il coraggio di Kimi Raikkonen regalandogli un casco da pompiere, come quello che loro stessi usano in servizio, permettendo a Kimi di diventare a tutti gli effetti un loro ‘collega’. “Quando l’auto ha preso fuoco, la tua performance è stata davvero notevole. Per questo motivo, vogliamo regalarti un nuovo estintore e un casco originale dei vigili del fuoco di Helsinki per proteggerti nelle gare in futuro”, spiega un pompiere nel video destinato a Raikkonen che su Instagram ha accettato con grande piacere.