Formula 1 – L’omaggio della Mercedes: i nomi di tutti i dipendenti scritti sulla livrea ad Abu Dhabi

12 Dicembre 2020 12:11

La Mercedes ha deciso di omaggiare tutti i dipendenti della scuderia scrivendo i loro nomi sulla livrea delle monoposto ad Abu Dhabi

La Mercedes ha dominato ancora una volta il campionato di Formula 1, vincendo con diverse gare d’anticipo il titolo Costruttori e il Mondiale con uno strepitoso Lewis Hamilton. La forza della Mercedes non risiede soltanto nel talento dei propri piloti e nelle scelte azzeccate di Toto Wolff, ma anche e soprattutto nel grande lavoro dei dipendenti del reparto Formula 1. Per questo motivo la scuderia anglo-tedesca ha deciso di omaggiare i dipendenti nell’ultima gara della stagione in quel di Abu Dhabi. Per farlo, sulle livree delle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas saranno presenti i nomi di tutti i dipendenti che hanno contribuito, grazie al loro lavoro, a vincere 7 Mondiali piloti e costruttori consecutivi.