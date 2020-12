Formula 1, il ‘dolce’ ricordo di Max Verstappen: “quando mio padre mi abbandonò in autostrada…”

22 Dicembre 2020 15:23

Max Verstappen racconta un aneddoto dei suoi 15 anni: un giorno, dopo un campionato di kart, il padre lo abbandonò in autostrada

Max Verstappen è stato la spina nel fianco di una Mercedes che con uno straordinario Lewis Hamilton è apparsa quasi imbattibile. Quel ‘quasi’ è merito proprio del pilota olandese che ha opposto una caparbia resistenza al dominio della scuderia anglo-tedesca conquistando anche due successi in stagione a Silverstone e Abu Dhabi. In vista della prossima stagione Max Verstappen ha le idee chiare: “a me non interessa cosa dicono gli altri, ho bisogno di vincere le gare e di diventare campione del mondo”.

Schietto e diretto come sempre, la sua ambizione è grande ma anche ben supportata dal suo talento. Intervistato a ‘Servus TV’ insieme ad Helmut Marko, definito il suo secondo padre, Max Verstappen ha parlato anche della figura del suo primo, vero, padre: Jos Verstappen. Il giovane pilota ha racccontato di come papà Jos ora lo lasci più libero di gestire la sua carriera e soprattutto… non lo abbandoni più in autostrada: “prima di arrivare in F.1 a bordo pista c’era mio padre Jos, adesso al box c’è Helmut. Da quando sono arrivato nel Circus, papà si è fatto progressivamente sempre più da parte. Ora guido in un team fantastico, che sta lavorando duramente per provare a giocarsela con la Mercedes e a vincere il titolo nel 2021. Spero sia così, e io mi sento abbastanza maturo. Sì, mio padre è un duro. Ricordo quando nel 2012 mi lasciò in autostrada dopo un campionato di kart, ma poi 10 minuti dopo venne a riprendermi. Adesso posso farmi due risate pensandoci, ma sono stati tempi difficili”.