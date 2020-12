Formula 1, l’annuncio social di Lewis Hamilton: il rinnovo con la Mercedes si avvicina

18 Dicembre 2020 10:05

Lewis Hamilton pronto a rinnovare con la Mercedes: l’annuncio del pilota, pubblicato dalla scuderia, sa di firma imminente

Si è preso tutto il tempo possibile, la scuderia lo ha aspettato, ma adesso Lewis Hamilton sembra pronto a rinnovare con la Mercedes. Il 7 volte campione del mondo, dominatore incontrastato della stagione 2020, ha sempre rimandato ogni discorso sul rinnovo al punto che le voci di un cambio di scuderia, o addirittura di un ritiro, avevano iniziato a farsi insistenti nei mesi scorsi. Voci spazzate via prima dal nuovo titolo vinto, poi dalla conferma del legame con la Mercedes. Sui social il pilota di Stevenage ha confermato di voler restare un’altra stagione in Mercedes e la scuderia ne ha ricondiviso le parole con l’hashtag #Annuncio: “Ho intenzione di essere qui il prossimo anno, voglio essere qui il prossimo anno. Penso che come squadra abbiamo ancora cose da fare insieme, per avere successo, nello sport e al di fuori dello sport”. La firma appare ormai imminente.