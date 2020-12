Formula 1 – Lewis Hamilton positivo al Coronavirus: le condizioni di salute

1 Dicembre 2020 09:41

Lewis Hamilton positivo al Coronavirus: il pilota Mercedes sintomatico dopo un contatto con un positivo avuto prima del Gp del Bahrain

Nuovo caso di Coronavirus nel mondo dello sport, questa volta fra le scuderia di Formula 1. Lewis Hamilton, campione del mondo in carica, è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata confermata dalla Mercedes che ha spiegato che, nonostante dei lievi sintomi mostrati, il pilota nativo di Stevenage risulta comunque in buono stato di salute. Lewis Hamilton avrebbe avuto un contatto con una persona, poi risultata positiva, prima del Gp del Bahrain corso e vinto lo scorso weekend. Mostrati i primi sintomi nella mattinata di ieri, il pilota Mercedes si è sottoposto a tampone risultando positivo. Hamilton salterà il back to back in Bahrain e la Mercedes comunicherà a breve il suo sostituto.