Formula 1, Lewis Hamilton campione di solidarietà: la lettera di Natale ai più bisognosi, un aiuto concreto a chi è in difficoltà

22 Dicembre 2020 13:07

Lewis Hamilton scrive una lettera di Natale rivolta ai più bisognosi: il campione Mercedes offre un aiuto concreto a chi è in difficoltà

Un campione non soltanto in pista, ma anche nel sociale. Lewis Hamilton è da sempre attento a tematiche quali l’uguaglianza di genere e di razza, il rispetto per l’ambiente e l’aiuto ai meno fortunati. Il pilota britannico anche sotto Natale ha voluto rivolgere un pensiero ai più bisognosi, non soltanto metaforico, ma un vero e proprio aiuto concreto che possa migliorare, seppur di poco, le vite di queste persone.

Attraverso i propri social Lewis Hamilton ha pubblicato il seguente messaggio: “il Natale quest’anno sarà diverso e per molti sarà molto difficile: è stato un anno incredibilmente logorante per tutti, ma ora più che mai c’è il bisogno di condividere amore, positività e sostegno reciproco. Per favore ricordati di controllare i tuoi amici e i tuoi cari in questo periodo e se ti senti solo o ti ritrovi a lottare con la tua salute mentale, per favore non stare in silenzio. Di seguito i numeri di alcune grandi organizzazioni che sono qui per aiutare: semplicemente solleva il telefono e parla con loro. Non sei solo“.

Di seguito sono stati aggiunti diversi numeri inglesi di associazioni che forniscono supporto: i Samaritani; l’associazione CALM (Campaign Against Living Miserably), un movimento contro il suicidio; YoungMind, organizzazione che fornisce aiuto ai giovani affetti da disturbi mentali; ChildLine, un servizio gratuito, privato e riservato agli under 19 per parlare di qualsiasi cosa sia fonte di turbamento; infine ‘text to Shout 85258’, un servizio di messaggi di testo, gratuito e riservato, 24/7, per chiunque stia lottando con un problema.