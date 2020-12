Formula 1, buone notizie per la Mercedes: Lewis Hamilton guarito dal Coronavirus, sarà in pista ad Abu Dhabi

10 Dicembre 2020 18:57

Doppio tampone negativo per Lewis Hamilton che può considerarsi guarito dal Coronavirus: il pilota Mercedes gareggerà ad Abu Dhabi

Buone notizie per la Mercedes in vista dell’ultima gara della sua straordinaria stagione 2020. La scuderia Campione del Mondo in carica potrà contare sulla sua stella più luminosa nella gara di Abu Dhabi, quella dopo la quale calerà definitivamente il sipario per quest’anno. Lewis Hamilton è infatti risultato negativo al doppio tampone e potrà scendere regolarmente in pista per tutto il weekend. Il pilota Mercedes, già Campione del Mondo con diverse gare d’anticipo, era stato costretto a saltare la seconda gara in Bahrain (Gp di Sakhir) dopo aver annunciato la propria positività al Coronavirus all’indomani della vittoria nella prima gara sul circuito asiatico.