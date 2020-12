Formula 1 – Sergio Perez vince il Gp di Sakhir: sul podio nè Mercedes, nè Ferrari, nè Red Bull!

6 Dicembre 2020 20:15

Sergio Perez vince il Gp di Formula 1 a Sakhir: il pilota della Racing Point precede Ocon e Stroll. Giornata disastrosa per i big

Basta togliere Lewis Hamilton dalla pista che la Formula 1 regala risultati sorprendenti. Il Campione del Mondo, dominatore della stagione, è stato fermato dal Coronavirus e la Mercedes è addirittura uscita dal podio! Le dirette concorrenti (per fama, più che altro…) non hanno fatto di meglio: nè Ferrari nè Red Bull hanno piazzato un pilota fra i primi 3. Sul gradino più alto del podio è salito Sergio Perez alla guida della Racing Point che piazza in terza posizione anche Lance Stroll: fra i due si infila Esteban Ocon per uno strepitoso secondo posto della Renault. Perez festeggia la prima vittoria in Formula 1 alla penultima gara stagionale, prima che la stessa Racing Point (dall’anno prossimo Aston Martin) gli dia il benservito per accogliere Sebastian Vettel.

A proposito del pilota tedesco, la sua è la migliore Ferrari in classifica grazie al 12° posto ottenuto oggi. Leclerc ha concluso una corsa nella quale avrebbe potuto far bene, visto il 4° posto nelle qualifiche, andando fuori al primo giro in un incidente che ha coinvolto anche Max Verstappen. Malissimo la Mercedes: pasticcio con le gomme ai box, finale in calo per entrambi i piloti, Bottas chiude 8° e Russell 9°.

Classifica piloti Formula 1 dopo il Gp di Sakhir:

Lewis Hamilton 332 Valtteri Bottas 205 Max Verstappen 189 Sergio Perez 125 Daniel Ricciardo 112 Charles Leclerc 98 Alexander Albon 95 Carlos Sainz 93 Lando Norris 87 Lance Stroll 74 Pierre Gasly 71 Esteban Ocon 60 Sebastian Vettel 33 Daniik Kvyat 32 Nico Hulkenberg 10 Antonio Giovinazzi 4 Kimi Raikkonen 4 George Russell 3 Romain Grosjean 2 Kevin Magnussen 1 Nicholas Latifi 0

Classifica costruttori Formula 1 aggiornata dopo Gp Sakhir:

1° Mercedes 540

2° Red Bull 282

3° Racing Point 192

4° McLaren 184

5° Renault 172

6° Ferrari 131

7° Alpha Tauri 103

8° Alfa Romeo 8

9° Haas 3

10° Williams 0