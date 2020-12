Formula 1 – Niente Hamilton, ma la pole di Sakhir resta alla Mercedes! Bottas davanti a tutti: la griglia di partenza

5 Dicembre 2020 19:12

Formula 1, Gp Sakhir: Valtteri Bottas davanti a tutti nelle qualifiche. Bene Leclerc 4°, Vettel fuori dai primi 10: la griglia di partenza

Gp Sakhir, il racconto delle qualifiche – Lewis Hamilton, campione del mondo in carica, è assente a causa del Coronavirus, ma la Mercedes continua ugualmente a dominare. Nel back to back sul Gp di Sakhir in Bahrain, è Valtteri Bottas a firmare il miglior tempo delle qualifiche serali con il miglior tempo di 0:53.377. Alle spalle del pilota finlandese si piazzano George Russell, eccezionalmente sull’altra Mercedes (il futuro è assicurato!) e Max Verstappen sulla Red Bull. Buon quarto posto per Charles Leclerc, primo delle due Ferrari: Sebastian Vettel invece non riesce ad entrare fra i migliori 10 e chiude 13° nel Q2.

Griglia di partenza Gp Sakhir:

1ª Fila: 1° Bottas, 2° Russell

2ª Fila: 3° Verstappen, 4° Leclerc

3ª Fila: 5° Perez, 6° Kvyat

4ª Fila: 7° Ricciardo, 8° Sainz

5ª Fila: 9° Gasly, 10° Stroll

6ª Fila: 11° Ocon, 12° Albon

7ª Fila: 13° Vettel, 14° Giovinazzi

8ª Fila: 15° Norris, 16° Magnussen

9ª Fila: 17°Latifi, 18° Aitken

10ª Fila: 19° Raikkonen, 20° Fittipaldi