Formula 1, Max Verstappen domina il Gp di Abu Dhabi! Vettel saluta la Ferrari senza exploit: la classifica finale

13 Dicembre 2020 15:57

Max Verstappen vince il Gp di Abu Dhabi davanti a Bottas ed Hamilton. Vettel saluta la Ferrari con un 14° posto: la classifica finale

Cala il sipario sulla stagione di Formula 1 con l’ultima gara ad Abu Dhabi che dà un interessante segnale per il futuro: se ce ne fosse bisogno di un’eventuale conferma, Max Verstappen è l’avversario numero 1 delle Mercedes. Il giovane pilota olandese ha dominato l’ultima corsa del calendario partendo dalla pole position, blindando la prima posizione con una gara perfetta nella quale ha dato 15 secondi di margine a Valtteri Bottas, ancora una volta secondo ma almeno davanti a Lewis Hamilton, rientrato dopo lo stop dovuto al Coronavirus, oggi terzo. Buona la prova di Alexander Albon che chiude con un quarto posto che spera possa valergli la riconferma in Red Bull. Niente da fare per le Ferrari, apparse ancora una volta sottotono: Charles Leclerc chiude in 13ª posizione, Sebastian Vettel saluta la scuderia di Maranello, nell’ultima gara prima del passaggio in Aston Martin, con un deludente 14° posto.

La classifica piloti finale della stagione 2020 di Formula 1