Formula 1, Fernando Alonso senza limiti: “nel 2022 voglio il titolo, poi vinco 500 Miglia di Indianapolis e Dakar”

29 Dicembre 2020 13:09

Fernando Alonso e una seconda parte di carriera senza limiti: lo spagnolo sogna il titolo in Formula 1 nel 2022 e poi punta 500 Miglia di Indianapolis e Dakar

Ormai l’età per gli sportivi d’èlite è solo un numero. Lo dimostrano i vari LeBron James, Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Valentino Rossi, ancora enormemente competitivi nonostante l’età che avanza. Fernando Alonso vuole aggiungersi a questa lista di campioni strepitosi. Il pilota spagnolo, dopo un lungo periodo lontano dalla Formula 1, tonrnerà a guidare una Renault in pianta stabile nella stagione 2021 che, secondo i suoi piani sarà quella che gli servirà per adattarsi nuovamente: poi nel 2022 si punta addirittura a detronizzare Lewis Hamilton!

Intervistato a ‘El Larguero’, trasmissione in onda su ‘Cadena Ser’, Fernando Alonso non ha nascosto la sua grande ambizione: “non mi pongo alcun obiettivo in termini di risultati per la prossima stagione. Mi piacerebbe salire sul podio. Nel 2020 sembrava che ci fossero più possibilità per tutte le squadre, ma molti di quei risultati sono arrivati grazie alle catastrofi della Mercedes. La macchina è comunque più competitiva di quanto sembri. Certamente finire nei primi tre sarebbe fantastico, così come sarebbe un sogno riassaporare lo champagne insieme a Carlos Sainz. Per riuscirci servirebbe una gara pazza… Ma in 23 GP ci potrebbero essere almeno cinque occasioni. Nel 2021 continuerà il dominio della Mercedes e per noi sarà un’occasione per integrarsi e conoscersi. La massima ambizione potrebbe essere il podio. Nel 2022, però, sogno di vincere e di essere ancora al top. La 500 Miglia di Indianapolis e la Dakar sono ancora sogni nel cassetto. Li ho accantonati per ora, ma in futuro vorrei vincerle”.