Formula 1 – Aggiornamenti sulle condizioni di Lewis Hamilton, Toto Wolff: “situazione spiacevole e sa che c’è Russell al suo posto”

7 Dicembre 2020 22:55

Toto Wolff dà alcuni aggiornamenti sulle condizioni di Lewis Hamilton, positivo al Coronavirus: il pilota Mercedes ‘non fa i salti di gioia’

È passata una settimana esatta da quando Lewis Hamilton è risultato positivo al Coronavirus, il lunedì dopo la vittoria in Bahrain. Nel back to back di Sakhir la Mercedes ha fatto una figuraccia con l’accoppiata Bottas-Russell che ha finito a centro classifica, seppur per qualche problema da imputare più ai meccanici che ai piloti. I tifosi della scuderia campione in carica si sono chiesti dunque in che condizioni sia attualmente Lewis Hamilton e se riuscirà a recuperare in tempo per il finale di stagione ad Abu Dhabi.

Il team principal Toto Wolff ha provato a dare una risposta a questa domanda intervenendo ai microfoni di Sky Deutschland: “è piuttosto brutto quello in cui si è cacciato e, se non sei a casa ma sdraiato nella tua stanza d’albergo, è naturalmente spiacevole. Penso che sia sulla strada giusta, se la prognosi dei medici è corretta potrebbe riuscire ad ottenere un test negativo giovedì o venerdì. Come se non bastasse, non sta facendo i salti di gioia perché un giovane pilota emergente come Russell è seduto sulla sua macchina, con la quale hai vinto il Mondiale“.