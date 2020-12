Formula 1, si accende il mercato piloti: Sergio Perez è un nuovo pilota della Red Bull

18 Dicembre 2020 15:11

Si infiamma il mercato piloti di Formula 1: la Red Bull piazza il colpo Sergio Perez. L’ex pilota della Racing Point farà coppia con Verstappen nel 2021

Terminata la stagione di Formula 1 è subito tempo di mercato. Le scuderie vagliano le posizioni dei propri piloti in vista del nuovo anno scegliendo se confermare o sostituire metà o la totalità della coppia rispetto alla stagione precedente. A tal proposito, il campionato appena concluso ha visto Sergio Perez trionfare nell’ultima gara ad Abu Dhabi e proprio il messicano è protagonista di un importante colpo di mercato targato Red Bull.

La scuderia di Milton-Keynes si è assicurata le prestazioni professionali di Sergio Perez che affiancherà Max Verstappen per la stagione 2020-2021. ‘Checo’ ha firmato un contratto di un anno con opzione per la prossima stagione. Il pilota messicano andrà a sostituire Alexander Albon, promosso la scorsa stagione al posto di Pierre Gasly ma che non ha mai pienamente convinto i vertici della scuderia. Albon occuperà il ruolo di sostituto della Red Bull e della scuderia ‘satellite’ Alpha Tauri.