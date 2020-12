17 Dicembre 2020 09:30

Fondi UE 2021/2027, dalla Regione Sicilia l’appello ai sindaci: “Promuovete reali esigenze territoriali da inserire nella nuova programmazione. Venerdì 18 l’incontro con gli Amministratori del palermitano”

Inaugurare una nuova politica di pieno coinvolgimento dei Comuni nella stesura della nuova programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2021/2027 destinati alla Sicilia. È questo l’obiettivo del “Piano Strategico di Sistema Urbano e Territoriale” avviato dal Dipartimento Regionale degli Enti Locali, in collaborazione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale. Prima fra le Regioni d’Italia a farlo, la Sicilia ha avviato un percorso che si rivolge in primo luogo ai 390 sindaci dell’Isola, così da mettere al centro della nuova programmazione le concrete esigenze e le progettualità che siano espressione delle comunità locali. Le priorità convergeranno nella definizione di un Piano di sviluppo sostenibile, articolato in strategici investimenti in ambito sociale, economico, dell’innovazione, del clima e dell’ambiente. La task force creata dal Dipartimento, dopo aver ripartito la Sicilia in dodici “Nodi territoriali”, ha promosso dei Tavoli di confronto con le Amministrazioni locali di ciascuna suddivisione. A causa dell’emergenza Covid-19, i Tavoli al momento si svolgono in modalità telematica, seguendo un fitto calendario d’incontri. Il prossimo riguarderà tutti i Comuni della provincia di Palermo ed è previsto per domani 18 dicembre, a partire dalle ore 10.