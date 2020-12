Follia di Pep Guardiola: il recupero non gli sta bene, allora blocca il quarto uomo! [VIDEO]

16 Dicembre 2020 11:33

A Pep Guardiola si perdona un po’ tutto? È questa la critica che hanno mosso molti tifosi di Premier League dopo la partita fra Manchester City e WBA. Il motivo? Un episodio che ha visto l’allenatore spagnolo prendersi un po’ troppa libertà nelle proteste con il quarto uomo, senza essere nemmeno ammonito dall’arbitro. Il Manchester City è partito male in campionato e non sembra volersi riprendere. Contro il WBA, Aguero e compagni non sono andati oltre l’1-1, per altro maturato a causa di uno sfortunato autogol. Guardiola sperava nel forcing finale e alla vista dei 4 minuti di recupero è andato su tutte le furie chiedendo prima di aggiungere minuti e arrivando addirittura a fermare il quarto uomo per farsi ascoltare. Un atteggiamento forse un po’ sopra le righe.

Pep Guardiola was unhappy as Man City were held by West Brom, and their #PL title chances have fallen with Liverpool now favourites:#LFC – 35% (was 31%)#MCFC – 30% (was 36%)#THFC – 15% (was 14%)#CFC – 9% (was 12%)

— Smarkets (@smarkets) December 16, 2020