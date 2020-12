Scoperto un focolaio di Coronavirus nello spogliatoio del Manchester City: rinviato il big match contro l’Everton

28 Dicembre 2020 17:18

Si allarga il focolaio di Coronavirus nel Manchester City dopo le positività di Walker e Gabriel Jesus: rinviato il match contro l’Everton

Dopo le positività di Kyle Walker e Gabriel Jesus (oltre ad altri 2 membri dello staff), già costretti a saltare il match del boxing day, aumentano i casi si Coronavirus riscontrati all’interno dello spogliatoio del Manchester City. Preso atto della situazione, la federcalcio inglese ha deciso di rinviare il big match valevole per la 16ª giornata di Premier League fra i ragazzi di Pep Guardiola e l’Everton di Carlo Ancelotti, in programma questa sera alle 21:00.

Nel comunicato della Premier League si legge che: “a seguito di una riunione del consiglio di amministrazione. Il Manchester City – si legge – ha presentato oggi una richiesta alla Premier League per riorganizzare la partita a seguito di un aumento dei positivi nei test Covid-19 ricevuti dal club questa mattina, in aggiunta ai casi già segnalati il giorno di Natale. Questo aumento ha creato incertezza, e il consiglio di amministrazione della lega ha ricevuto il consiglio medico di rinviare la partita in via precauzione. Domani si svolgeranno ulteriori test. La decisione – prosegue la Premier nella nota – è stata presa dando la priorità alla salute dei giocatori e dello staff. La Premier continua ad avere piena fiducia nei suoi protocolli, nelle regole e nel modo in cui tutti i club le stanno implementando. La lega augura una pronta e sicura guarigione e, a tempo debito, riorganizzerà la partita rinviata contro l’Everton”.