FISGISC di Reggio Calabria: “Confermato lo sciopero dei distributori di carburante, scelta dolorosa ma necessaria”

11 Dicembre 2020 13:48

FISGISC di Reggio Calabria: “i distributori di carburante rimarranno chiusi dalla sera di lunedì 14 fino al pomeriggio di mercoledì 16 dicembre

È Antonino Pedà Presidente della Figisc Confcommercio di Reggio Calabria a comunicare che gli impianti di distribuzione carburanti, sia in rete ordinaria sia sulle autostradale, resteranno chiusi per 48 ore, dal pomeriggio del 14 dicembre, come “gesto doloroso in questa fase emergenziale ma indispensabile stante l’indisponibilità del Governo ad accordare un ristoro anche alle piccole e piccolissime imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione”. La posizione del Governo è incomprensibile poiché è chiaro che, seppure i distributori sono rimasti aperti per precisa previsione di legge, è altrettanto vero – si legge nella nota Figisc Confcommercio – che gli esercenti hanno subito contrazioni drammatiche del proprio fatturato per effetto delle restrizioni imposte alla mobilità e del coprifuoco notturno laddove i costi fissi per mantenere l’attività di distribuzione a disposizione del pubblico sono rimasti invariati. Lo sciopero degli impianti di rifornimento carburanti prenderà avvio dalla serata di lunedì 14 dicembre prossimo (ore 19.00 su rete ordinaria, ore 22.00 in autostrada), terminando nel primo pomeriggio di mercoledì 16 (rispettivamente ore 15.00 e ore 14.00). Nella consapevolezza che una tale azione di protesta potrebbe causare ulteriori disagi ai cittadini visto anche il periodo di festività, la Figisc Confcommercio a livello nazionale è comunque impegnata a sollecitare il Governo perché assuma impegni che appaiono del tutto equi e ragionevoli inserendo le piccole e piccolissime imprese che gestiscono gli impianti nel novero delle categorie che possono beneficiare dei provvedimenti di sostegno previsti dai diversi “Decreti Ristori”.