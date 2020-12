FIFA The Best, Neymar escluso dai finalisti. Il post ironico: “ho provato basket e tennis ma niente, ora faccio il gamer”

12 Dicembre 2020 13:07

Neymar escluso dai finalisti del premio Fifa The Best: il fuoriclasse brasiliano commenta sui social con ironia e si dà ai videogiochi

Nel 2020 non è stato assegnato il Pallone d’Oro, quindi i calciatori proveranno a ripiegare sul premio FIFA The Best. Tre i finalisti scelti per il premio: Robert Lewandowski, candidato principale visto il triplete vinto a suon di gol con il Bayern Monaco; Cristiano Ronaldo, trascinato della Juventus Campione d’Italia; Lionel Messi perchè… è Messi. Al posto dell’argentino, che non ha vissuto proprio una stagione altisonante, in molti avrebbero preferito Neymar che ha guidato il PSG alla vittoria della Ligue 1 (seppur fermata dal Covid) e alla finale di Champions League. Eppure il brasiliano è stato escluso. ‘O’Ney’ l’ha presa comunque con ironia. Il fuoriclasse brasiliano ha scritto due tweet ironici sui social spiegando: “il tennis non andava bene, poi ho provato con il basket. Dato che anche il basket non andava ci ho rinunciato e sono diventato un gamer“. Neymar avrà più fortuna come campione di videogiochi nel prossimo futuro?