The Best FIFA Awards 2020 – Chi ha votato chi? Cristiano Ronaldo premia Messi, la ‘Pulce’ non ricambia

18 Dicembre 2020 10:39

The Best FIFA Awards 2020, Cristiano Ronaldo vota Messi, l’argentino non ricambia: Lewandowski esclude entrambi dalle preferenze

Nella serata di ieri si è svolta la cerimonia di premiazione The Best FIFA Awards 2020, riconoscimento che premia i più grandi protagonisti del 2020 e che in assenza del Pallone d’Oro assume maggior valenza. Ad essere stato nominato come miglior calciatore dell’anno è stato Robert Lewsandowski che ha battuto nettamente la concorrenza di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Le votazioni si sono svolte attraverso le preferenze di capitani delle nazionali, ct, giornalisti e tifosi iscritti al sito UEFA: tutte le parti in causa aveano lo stesso peso nella votazione.

I tre finalisti hanno votato come capitani delle rispettive nazionali. Cristiano Ronaldo è stato il più ‘sportivo’: il fuoriclasse portoghese ha assegnato 5 punti a Lewandowski assegnandogli la prima preferenza, 3 a Messi premiato come secondo, 1 a Mpabbè come terzo. Messi non ha ricambiato il favore. Secondo l’argentino il migliore è l’ex compagno Neymar, seguito da Mbappè e Lewandowski. Il polacco ha deciso direttamente di escludere i rivali: Thiago Alcantara, Neymar e De Bruyne le sue preferenze.