Federica Pellegrini e l’esperienza Coronavirus: “questa malattia lascia molta stanchezza, frustrante non essere al massimo”

27 Dicembre 2020 12:57

Federica Pellegrini parla della sua esperienza con il Coronavirus: la nuotatrice azzurra sottolinea la frustrazione dovuta alla stanchezza fisica che lascia la malattia

Federica Pellegrini è stata una delle prime sportive italiane ad avere ache fare con il Coronavirus. La nuotatrice italiana è apparsa in lacrime sui social alla notizia della malattia, successivamente affrontata con la solita forza che la contraddistingue in vasca. Fortuntamente i sintomi che hanno colpito la ‘Divina’ non sono stati gravi e una volta risultata negativa la plurimedagliata olimpica si è subito tuffata in vasca.

La stanchezza però si è fatta sentire. Federica Pellegrini ha raccontato a ‘La Gazzetta dello Sport’ la sua esperienza con il Coronavirus, sottolineando proprio la frustrazione di non riuscire ad esprimersi al meglio a causa degli strascichi della malattia: “ho visto che non è facile recuperare del tutto da questa malattia. Lascia molta stanchezza, anche i medici dicono che quando riprendi a nuotare non bisogna spingere al massimo da subito. Io non ho fatto la brava, perché dopo una settimana(dalla negativizzazione, ndr) ero alla Isl a Budapest a fare le gare. Era normale che fosse così, ho voglia di mettermi in gioco indipendentemente da tutto. Non è stato facile a Riccione, gareggiare e sapere di non essere davvero me stessa in acqua. Io vorrei sempre volare, sapere già di non essere in forma per me è stato frustrante“.