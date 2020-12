Fc Messina, salta il ritorno in campo: rinviata causa Covid la gara contro il Marina di Ragusa

10 Dicembre 2020 15:59

Niente ripresa del campionato per l’Fc Messina: rinviato il match di domenica contro il Marina di Ragusa causa Covid. La nota

“Il Dipartimento Interregionale, preso atto della documentazione fornita dalla società Marina di Ragusa e considerato il numero di calciatori (4) ancora positivi nella rosa iblea, ha rinviato a data da destinarsi il match previsto per domenica 13 dicembre tra FC Messina e Marina di Ragusa“. Con questa breve nota sulla propria pagina Facebook, l’FC Messina comunica il rinvio del match di domenica contro il Marina di Ragusa. Da ricordare che in questo weekend riparte tutta la Serie D al completo dopo il lungo stop per recuperare le gare annullate per Covid.