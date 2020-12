Fc Messina, ripresa degli allenamenti: annullata l’amichevole di S.Agata

29 Dicembre 2020 19:21

Fc Messina, il meteo ha flagellato il “B.Fresina” di Sant’Agata, indisponibile così per l’amichevole benefica del 30 dicembre

Il FC Messina si è ritrovato in tarda mattinata al “Despar Stadium” per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo match ufficiale, previsto il 6 gennaio 2021 in casa del Biancavilla. Giro di tamponi per squadra e staff (esito negativo per tutti i componenti), precauzione obbligatoria visti gli spostamenti dei giallorossi negli ultimi giorni ed allenamento agli ordini di mister Pino Rigoli.

Cambio di programma rispetto alle attese, con la cancellazione dell’amichevole benefica contro il Città di S.Agata, inizialmente prevista per il 30 dicembre al “Biagio Fresina”. È stata la stessa società biancazzurra ad annunciarlo, con un post su Facebook che mette in luce i danni causati dal mal tempo alla struttura della zona tirrenica. L’impegno di domani verrà sostituito da una doppia seduta, mentre l’anno 2020 verrà chiuso dall’allenamento mattutino del 31 dicembre. Squadra e staff si ritroveranno il 2 gennaio dopo un giorno di pausa.

Sul fronte infermeria, il gruppo ha riabbracciato Paolo Carbonaro e domani riaccoglierà Lucas Dambros, mentre Pablo Caballero sarà sottoposto a terapia per altri dieci giorni, cui seguiranno nuovi esami strumentali. Joao Da Silva, dopo il colpo rimediato alla schiena nel match con la Cittanovese, effettuerà una risonanza nella mattinata di giovedì.

Sul fronte mercato, in uscita il classe 2002 Manfredi Di Giorgio, che non terminerà la stagione in maglia FC Messina.