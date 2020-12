FC Messina, il programma cambia ancora: domani la ripresa al Despar Stadium

1 Dicembre 2020 16:45

Slitta ulteriormente la ripresa del torneo per l’Fc Messina: pausa utile per ritrovare Giuffrida e Carbonaro

Sarà uno stop più lungo del previsto per il FC Messina, che non tornerà in campo nemmeno nel prossimo week-end. Slitta infatti al 13 dicembre il match casalingo con il Marina di Ragusa, in virtù del rinvio imposto dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’attuazione del nuovo protocollo sanitario. Una notizia che rammarica il gruppo giallorosso, voglioso di gare ufficiali dopo un periodo di soli allenamenti. La ripresa, prevista per oggi, slitta dunque a mercoledì, con un ulteriore giorno di pausa concesso da mister Pino Rigoli. Nel programma del tecnico raccuiese doppia seduta giovedì, e singoli lavori mattutini nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

L’unica nota positiva riguarda gli infortunati Giuffrida e Carbonaro, che a questo punto dovrebbero tornare tra i disponibili per il confronto con la formazione di Salvatore Utro. Da valutare le condizioni di Camara e De Luca.