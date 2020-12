Fallo killer e rosso, Neymar fuori in barella! Il padre sbotta “quando finirà questa violenza?” [VIDEO]

14 Dicembre 2020 13:53

Fallo da rosso di Thiago Mendes su Neymar che esce in lacrime, trasportato in barella: il padre del calciatore del PSG si infuria sui social

Come tutti i grandi campioni che giocano nella zona offensiva del campo, anche Neymar viene spesso preso di mira da difensori e centrocampisti avversari che non ci pensano due volte ad usare le maniere forti per fermarlo. Nella partita fra Lione e PSG, il centrocampista Thiago Mendes ha però esagerato, fermando Neymar con una brutta entrata a forbice che ha costretto Neymar ad uscire in barella, in lacrime. Espulsione inevitabile per l’avversario.

Il padre di ‘O’Ney’ ha espresso tutta la sua rabbia per quanto accaduto attraverso un post Instagram: “maledizione, quando finirà questa cosa? Visto che si parla tanto di lui, allora permettiamo questo eccesso di violenza. Perchè non fermarlo subito, al primo fallo, e aspettare il settimo, l’ottavo o il nono? C’è davvero bisogno della VAR per vedere che è un fallo da espulsione? Abbiamo bisogno della VAR per dire che è un’entrata violenta? Serve che qualcuno esca fuori in barella per prendere decisioni oneste?”.