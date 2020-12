“Il fallo su Cuadrado era da rosso”, il tifoso bacchetta De Roon: il centrocampista dell’Atalanta si scusa

17 Dicembre 2020 10:50

Curioso siparietto social fra un tifoso e De Roon: il ragazzo bacchetta il calciatore dell’Atalanta su una brutta entrata su Cuadrado, il centrocampista si scusa

Marten De Roon è stato uno dei migliori in campo nel big match della 12ª giornata fra Juventus e Atalanta. Il centrocampista olandese ha fatto il solito grande lavoro nella metà campo bergamasca, fermando le avanzate dei bianconeri con le solite dosi di grinta e forza fisica che lo contraddistinguono. Nel secondo tempo però, una sua brutta entrata in scivolata, in ritardo su Cuadrado, poteva essere punita con un’espulsione che avrebbe lasciato i nerazzurri in 10. L’arbitro lo ha graziato con il giallo. Nel post partita un tifoso su Twitter glielo ha fatto notare: “buona performance, ma andavi espulso per quel tackle su Cuadrado“. Pronta la risposta di De Roon che con grande sportività si è scusato: “sono d’accordo. Ero in ritardo e sono entrato troppo duro. Ma spero sia chiaro che non l’ho fatto intenzionalmente. Le mie scuse a Cuadrado“.