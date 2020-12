Esame Suarez, Fabio Paratici indagato dalla Procura: c’è la conferma della Juventus

4 Dicembre 2020 17:33

Esame Suarez, la Procura di Perugia indaga Fabio Paratici, dirigente della Juventus: il club bianconero fa chiarezza sulla situazione

L’esame di Luis Suarez è stato una farsa in piena regola: risposte facili e concordate al fine di facilitare l’ottenimento della cittadinanza, come richiesto dalla Juventus, per velocizzare le tempistiche del mercato. La Procura di Perugia ne è convinta ed ha disposto la sospensione dei vertici dell’Università per Stranieri di Perugia nella quale si è svolto il suddetto esame, oltre ad approfondire il ruolo di alcuni dirigenti della Juventus nella vicenda. Oggi è stata notificata a Fabio Paratici, capo dell’area sport, un’informazione di garanzia in merito all’indagine in questione. La Juventus ha precisato che “il reato ipotizzato è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p” (false informazioni al pubblico ministero, ndr) e ribadisce “con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli”.