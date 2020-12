Esame Suarez, il calciatore ascoltato dalla Procura di Perugia come persona informata sui fatti

19 Dicembre 2020 13:41

Esame Suarez, il calciatore dell’Atletico Madrid, ex obiettivo della Juventus, ascoltato dalla Procura di Perugia come persona informata sui fatti

Spunta un nuovo aggiornamento sulla questione relativa all’esame di Luis Suarez. Come noto, il calciatore ha sostenuto un test presso l’Università per Stranieri di Perugia, al fine di ottenere la cittadinanza italiana che avrebbe favorito il suo passaggio alla Juventus nella scorsa sessione di mercato. Test che sarebbe stato appositamente concordato a tavolino, al fine di non intralciare l’operazione della Juventus. La Procura di Perugia continua ad indagare sulla vicenda, nella quale la rettrice dell’Università è stata prima sospesa e successivamente si è anche dimessa.

Nelle ultime ore Luis Suarez è stato ascoltato dalla Procura di Perugia come persona informata sui fatti. Il calciatore ha parlato in spagnolo, in videoconferenza, rilasciando dichiarazioni che secondo quanto si legge su ‘La Gazzetta dello Sport’, risultano particolarmente interessanti per gli inquirenti. Al colloquio ha partecipato anche l’avvocato-manager di Suarez, successivamente ascoltato anche lui come persona informata sui fatti.