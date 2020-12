Esame Suarez, “cinquo hermano” e “cocumella”: tutte le domande e le risposte del test sottoposto all’attaccante

21 Dicembre 2020 10:58

Esame Suarez, la trascrizione di tutte le domande e le risposte del test: parole sbagliate, verbi mal coniugati e un livello non di certo da B1

Esame Suarez, secondo la Procura di Perugia una vera e propria farsa. Il calciatore, pronto a lasciare il Barcellona in estate, era in procinto di trasferirsi alla Juventus ma aveva bisogno della cittadinanza italiana. Per non intralciare l’operazione di mercato, secondo gli inquirenti, è stato organizzata una sessione concordata a tavolino, con il calciatore informato precedentemente con le domande che gli sarebbero state sottoposte e le risposte corrette da dare. Nonostante ciò, la preparazione di Luis Suarez e le risposte date durante l’esame, molte in simil spagnolo, con verbi coniugati male e parole inventate, non gli avrebbero consentito di ottenere un certificato B1. Nell’indagine è stata sospesa la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia che si è anche dimessa.

Esame Suarez, la trascrizione di domande e risposte:

Rocca: “Una firma qui sul registro. Eccoci qua. Allora possiamo iniziare con l’esame, intanto se ci parli un po’ di lei, se si può presentare.

Suarez: “Io mi chiamo Luis, sono nato in Salto, Uruguay. Quando avevo sette anni, poi Montevideo da Uruguay.

Sono sposato con mia moglie da 10 anni. Ho 3 figli, una bambina di 10 anni, si chiama Delfina.

Rocca: 10?

Suarez: Un bambino Benjamin, ha 7 anni, quello piccolo aver 2 anni.

Rocca: come si chiama l’ultimo?

Suarez, ah, Lautaro.

Suarez: sì, 3 figli, Io avevo in Barcelon… Barcellona, Spagna, 6 anni! Io sono a calciatore professionista…

Rini: ne abbiamo sentito parlare.. ahahahaha

Suarez: a 15 anni cominciare a…

Rini: a giocare…

Suarez: a giocare! Calcio. Nazionale Uruguay, poi all’Aiax, Olanda, poi…

Rocca: da quanti anni giochi al Barcellona?

Suarez: 6 anni.

Rocca: 6 anni. E nel tempo libero che cosa ti piace fare?

Suarez. Mi piace tanto stare con la mia famiglia, nel tempo libero gioco alla playstation, con i miei figli. Dopo mi piace molto bere il mate, in Uruguay…

Rocca: in Uruguay

Suarez: fare barbecue, con i miei amici! Con mia famiglia! Stare insieme

Seconda componente dell’esame

Rocca. Prendiamo le immagini da qui (indica un elenco sulla scrivania)

Rocca: allora! Qui hai 4 immagini, ne può scegliere 2, quelle che vuole. Se ce le può descrivere, per favore.

Suarez: questa! Ci sono 2 persone. In questa immagine ci sono 2 persone, una mamma ed un bambino. Mamma aiuta aaa, poi aiuta..

Rocca: a fare i compiti

Suarez: a fare i compiti! Eeee, bambino, una pena sul quaderno a fare… La mamma indossa una maglietta rossa. Bambini indossano camicia celeste. La mamma porta gli occhiali.

Rocca: va bene. Benissimo! Un’altra immagine

Suarez: ci sono 4 persone. Papà, mamà e bambino e bambine, a fare cibo.

Rocca: benissimo!

Suarez: il supermercato, la spesa…

Rini: la spesa.. sì sì

Suarez: a mangiare. Il bambino porta cocumella…

Rini: cocomeri, ahahaha

Suarez: sì sì! Peperoni eeee

Rocca: frutta e verdura!

Suarez: frutta e verdura! Poi carrello. Mocio… molto (incomprensibile), molto felice i bambini

Nella terza componente dell’esame, l’esaminatore Rocca chiede al candidato di confrontare aspetti in comune e differenze tra la famiglia in Italia e quella in Uruguay

Suarez: In Uruguay la famiglia è molto numerosa. Per esemple, io accolto mia famiglia molto numerosa, cinquo hermano (fonetico).. cinquo fratelli.

Suarez: 3 fratelli, 2…

Rocca: sorelle!

Suarez: sorelle! Eeee mia moglieee, altra molto numerosa famiglia. 3 fratelli. Anche in Uruguay è normale molto numerosa famiglia. In Italia..

Suarez: in Uruguay piace molto…fare tutto insieme… non molta differenza!

Quarta Componente

Rocca: è una cosa bella! Ecco lei mi diceva che anche in Uruguay le famiglie amano fare tutto insieme, per cui già, un po’ parliamo dei rapporti tra moglie e marito all’interno della famiglia. Per lo Stato italiano è importante l’uguaglianza di marito e moglie, anche davanti alla legge. Secondo lei che significa uguaglianza di marito e moglie?

Suarez: la moglie e il marito devono fare tutto insieme, dipende dalla legge fare o non fare una cosa, tutti insieme. E mia famiglia, discutiamo con mia moglie può fare qualcosa, è normale

Rini: discutere è normale! I doveri, diciamo, nella famiglia sono gli stessi dell’uomo e della donna!

Suarez: sì sì sì

Rocca: diritti e doveri però… ahahahahah va bene, quindi anche lei fa la spesa qualche volta?

Suarez: no no

Rocca: ahahaha l’unica cosa.. cucinare, cucinare? Anche lei?

Suarez: si si… Mi piace molto

Rocca. Va bene.. va bene

Suarez: fanno molte persone, molte persone escuciano (fonetico) calciatore, calciatore.

Rocca: eh sì, immagino, immagino, la privacy non è così così facile. Andiamo verso la parte finale dell’esame.

Questa parte riguarda un dialogo informale tra vicini di casa. Rocca spiega a Suarez che lui si è appena trasferito in città ed il vicino gli chiede come sta, per poi consigliare una gita in famiglia ad Assisi.

Rocca: Quindi ci diamo del tu! Io mi chiamo Lorenzo e Luis. Tu Luis ti sei trasferito da poco in una nuova città.

Suarez: Ciao Lorenzo, tutto bene e tu?

Rocca: Io tutto a posto, grazie. Senti ormai è un po’ che vivi qui in Italia come ti trovi come stai qui a Perugia?

Suarez: bene molto contento. Famiglia molto felice, bambino scuola, ma poco preoccupato

Rocca: preoccupato, Perché?

Saurez: porchè non ho molto tempo qua a stare in famiglia, giocare alla playstation, figli, fare una cosa con mia moglie. Torno, torno il pomeriggio, alle 3, sono un po’ preoccupato

Rocca: hai troppi impegni, torni stanco dal lavoro ..ee forse dovresti andare a vedere qualche posto bello con la tua famiglia, passare.. una gita, una gita

Suarez: va bene, buona idea, io parlare con mia moglie e (incomprensibile) ..

Rocca: sì chiedere!

Suarez: chiedere a lui qualche..

Rocca: qualche posto?

Suarez: si

Rocca: allora vicino Perugia, una città molto famosa, non troppo grande, Assisi, Assisi, famosa per San Francesco, per la cattedrale di Assisi, potresti passare una giornata o domenica ad Assisi

Suarez: buona idea, parlare con mia moglie e domenica facciamo!

Rocca: questa gita

Suarez: questa gita