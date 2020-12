Emilio Fede trasferito al Covid-residence della ASL 1 di Napoli: è risultato positivo

14 Dicembre 2020 16:17

L’ex direttore del Tg4 Emilio Fede è stato trasferito stamattina al Covid-residence della ASL 1 di Napoli, dopo essere risultato positivo in seguito a un test eseguito 10 giorni fa. E’ asintomatico ma, per completare il periodo di isolamento fiduciario, è stato costretto a spostarsi dall’albergo del lungomare di Napoli in cui si trova – che sta per chiudere in concomitanza delle festività natalizie – al Covid-residence a bordo di un automezzo della ASL 1. Fede sta scontando un residuo di pena ai domiciliari ed è autorizzato a spostamenti dalle 6 alle 22.