Emergenza rifiuti Reggio Calabria, l’appello di una cittadina: “sembra di vivere nelle favelas, mi sento presa in giro”

5 Dicembre 2020 10:57

Lo sfogo di una cittadina che vede Reggio Calabria sommersa dalla spazzatura: “promesse non mantenute, intanto arriva la tassa salata per la Tari. E’ questo il motivo per cui nostri giovani, quelli con un cervello, saranno costretti ad andare altrove”

E’ ancora emergenza rifiuti a Reggio Calabria, i cittadini sono arrivati allo stremo. Questa mattina una lettrice di StrettoWeb ha inviato ai nostri canali un appello, rivolto alle autorità comunali, affinché si cerchi di risolvere il prima possibile il problema che in realtà avrebbe dovuto essere superato da tempo e invece da avanti da settimane. Ecco di seguito la sua lettera completa:

“Buongiorno, scrivo ancora una volta per mettere in risalto, se già non lo fosse, la penosa situazione che viviamo a Reggio Calabria, ormai da alcuni anni, a causa del non ritiro dei rifiuti. Ci vantiamo di essere città metropolitana, di avere il più bel Km d’Italia, ma svoltato l’angolo di Corso Vittorio Emanuele, sembra di vivere nelle favelas: montagne di spazzatura ovunque, rifiuti sparsi nelle strade e nei marciapiedi per non parlare di blatte, topi e scorpioni che mangiano e vivono da pascià nelle nostre strade e invadono le nostre case. Mi domando: il Sindaco e la giunta comunale cosa fanno in merito? Prima delle elezioni il primo cittadino aveva garantito la risoluzione del problema rifiuti, ma così non è stato; l’opera imminente realizzata è stato il prolungamento della via marina, sommerso anch’esso di rifiuti e ironia della sorte arrivano da pagare al Comune le tasse salate per la TARI. Tutto questo è una vergogna e prendere in giro i cittadini. Sarebbe ora che si smuovessero le coscienze in questa città, che ognuno si prendesse le proprie responsabilità per quelle che sono le proprie effettive e reali competenze e non per essere amici e compari dell’uno e dell’altro. Continuando così la città non andrà avanti, motivo per cui i nostri giovani, che hanno un cervello pensante e non vogliono seguire il branco, sono costretti ad andarsene altrove. Cordiali saluti”.

Stefania Neri