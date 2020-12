Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, lo sfogo di un cittadino residente ad Arghillà: “viviamo nello schifo più assoluto” [FOTO]

9 Dicembre 2020 15:21

Anche nel quartiere a nord di Reggio Calabria i cittadini devono sopportare una situazione di degrado

Emergenza spazzatura nel quartiere di Arghillà, zona nord di Reggio Calabria. La segnalazione è giunta da un lettore di StrettoWeb, che ha scritto un messaggio ai nostri canali per denunciare lo stato di degrado che persiste da diverse settimane. Di seguito il testo e in alto le FOTO che sono state allegate:

“Non ci sono parole per descrivere lo schifo assoluto che viviamo ad Arghillà nord, dove siamo abbandonati dal caro sindaco che nel periodo elettorale è stato si presente, ma solo per i voti. E adesso dove sta? Si parlava tanto di primo tempo, qui però siamo ormai arrivati ai rigori ormai. Non aggiungo, altro le immagini parlano da sole”.

Lettera firmata