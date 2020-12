Elezioni Regionali, l’ironia di Sgarbi: “ecco il motivo che mi porta in Calabria“ [FOTO]

31 Dicembre 2020 12:09

Il noto critico d’arte ha pubblicato un post sui social

“Ebbene sì, la sola ragione che mi porta in Calabria è il “turiddu”, tipico dolce cosentino ricoperto di miele e fichi”. Lo ha scritto tramite i propri account social Vittorio Sgarbi, che nei giorni scorsi ha annunciato la candidatura del suo partito Rinascimento alle Elezioni Regionali. Il famoso critico d’arte ha postato una foto e allegato una frase ironica per attirare l’attenzione, come è nel suo stile. Ma d’altronde, come dargli torto, tra i tanti pregi della Calabria è anche quello di avere una grande tradizione culinaria. E chissà, che oltre l’arte e la cultura, questo un volto nuovo di questo territorio non possa essere scoperto a livello nazionale.