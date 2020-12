Elezioni Regionali Calabria, adesso è ufficiale l’accordo tra Pd e M5S: faranno coalizione insieme

16 Dicembre 2020 15:08

Elezioni Regionali Calabria, accordo tra Pd e M5s

Il M5s, in una votazione on line che si è tenuta ieri sera, ha dato il via libera alle alleanze in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria. Al quesito ‘sei d’accordo nel fare un’alleanza di centrosinistra con partiti, civiche e Tansi” ha risposti sì il 63% e no il 38%. Alla domanda ‘sei d’accordo nel fare un’alleanza con partiti e civiche ha risposto sì il 56% e no il 45%. Al quesito ‘sei d’accordo nel fare un’alleanza con Tansi’ ha risposto sì il 69% e no il 31%. Infine, alla domanda ‘sei ‘daccordo a chiedere il limite dei due mandati retroattivi a chi vuole stare in coalizione con il M5s’ ha risposto sì il 62% e no il 38% e a quella ‘se non sei d’accordo nell’imporre il limite dei 2 mandati retroattivi ai partiti è perchè non dovremmo interferire con il regolamento altrui’ ha risposto sì il 20%, no il 10% e nessuna risposta il 70%.